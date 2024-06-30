«Исторический визит» Си Цзиньпина в Казахстан

Китайского лидера сопровождают руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе этой международной поездки, которая продлится до 6 июля, также запланированы государственные визиты Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану, где вскоре пройдет 24-е заседание Совета глав стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило агентство Xinhua.

В 2024 году в ШОС председательствует Казахстан. Встреча на высшем уровне пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане. В мероприятии ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Также саммит посетят генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Руководитель казахстанской национальной части Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан может стать историческим, а товарооборот между странами способен достичь отметки в $100 млрд.

Ранее в преддверии визита председателя КНР в Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью агентству Xinhua, что Китай неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. Глава Казахстана сообщил, что за более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между двумя странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году $41 млрд, что «является историческим рекордом».