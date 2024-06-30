У Турции большие планы

Турция планирует начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года. Об этом сообщил глава департамента ядерной энергетики и международных проектов Минэнерго республики Юсуф Джейлан на выставке и саммите атомных электростанций NPPES-2024 в Стамбуле.

"Мы планируем начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года. До 2028 рассчитываем запустить все четыре реактора станции", - сказал он.

Глава Минэнерго Турции Альпарлсан Байрактар ранее сообщал, что ввод в строй первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на 2025 год, но Турция пытается сдвинуть сроки. Среди возможных дат называлось 29 октября, когда отмечается национальный праздник - День Турецкой Республики.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.