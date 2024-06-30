НАТО разместит в Киеве чиновника

В рамках новых мер поддержки НАТО учредит в Киеве высокопоставленную гражданскую должность, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей альянса.

Эта мера — часть операции под названием «Помощь НАТО по обеспечению безопасности и обучению для Украины». В ней примут участие почти 700 американских и других сотрудников из 32 стран альянса. В рамках нее альянс также планирует создать в немецком Висбадене новое командование для координации поставок военной техники в Украину и обучения украинских войск.

Эта операция возьмет на себя большую часть миссии, которая после начала войны в Украине выполнялась американскими военными, и станет попыткой защитить усилия для помощи Киеву в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

О новых мерах будет объявлено на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе.