Эмираты могут вернуть в «серый список» FATF

В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам. Об этом информирует «Радио Свобода».

Недавно ОАЭ оказались в центре журналистского расследования о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked. В феврале 2024 года FATF исключила Эмираты из своего «серого списка». Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.

«Мы будем привлекать Объединенные Арабские Эмираты к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты из расследования Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег», — заявил президент FATF Раджа Кумар.

Решение FATF о включении определенных стран в «серый список» означает, что они подпадают под пристальный финансовый мониторинг. В настоящее время в «сером списке» 21 страна, в частности, Сирия, Йемен, Болгария, Хорватия и Венесуэла.