Европа всерьез обеспокоена успехами Трампа

Европа обеспокоена тем, что вероятность победы экс-президента США Дональда Трампа на американских президентских выборах стала выше после неудачного выступления действующего американского лидера Джо Байдена на предвыборных дебатах. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на европейских чиновников.

"Если Байден и дальше будет выступать так же плохо, как в четверг, то я думаю, что мы идем к победе Трампа", - приводит портал слова одного из источников.

Он отметил, что людям интересно, что Демократическая партия предпримет дальше в рамках избирательной кампании.

Как передает портал, военные союзники США теперь будут пристально следить за тем, как Байден будет показывать себя на дальнейших мероприятиях. В частности, некоторые демократы считают, что на июльском саммите НАТО Байден получит шанс реабилитироваться после провала на дебатах, который вызвал беспокойство всей партии.

Как указал другой источник портала, саммит может позволить лидеру США проявить свои лидерские и дипломатические качества на международной арене. Отмечается также, что выступлениям Байдена на саммите НАТО большое внимание уделят СМИ.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена.

Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.