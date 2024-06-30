Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:22

Верховный суд США после почти тяжелых полугодовых раздумий принял решение в отношении иммунитета для Дональда Трампа. Тот обратился с этим запросом к мудрецам Фемиды, настаивая на том, чтобы ему предоставили абсолютный иммунитет на все его действия, которые он совершил будучи президентом.

В результате ВС принял постановление, в котором рядовой американец без бутылки виски ничего не поймет. Судьи решили, что на официальные действия Трампа иммунитет распространяется, а на неофициальные нет. И отправили кейс на дополнительное рассмотрение судье в Вашингтоне Тане Чуткан. Та ведет дело о подстрекательстве Трампа к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники захватили здание Капитолия. Но давайте разберемся, что означают official acts - «официальные акты» Трампа во время, когда толпы разъяренных его сторонников направлялись к колыбели американской демократии, угрожая повесить вице-президента Майка Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Их «вина» была в том, что они отказывались пересмотреть итоги выборов, на которых победил Байден. Означает ли это, что у Трампа будет иммунитет против обвинений в том, что он требовал от Пенса не признавать итогов народного волеизъявления? Да, разумеется. И то, что он будет неприкосновенным, если судья Чуткан станет обвинять его в том, что он прямо призывал экстремистов идти и разбираться с «негодными политиками». Это также приведет к тому, что он, если победит на выборах, может легко простить, как сейчас обещает, всех нападавших на Капитолий. Это называется соломоново решение верховных судей! Впрочем, для сегодняшней Америки вполне характерное. За предоставление иммунитета Трампу проголосовало 6 консервативных судей, против - трое либеральных. Все было проведено исключительно по идеологическим параметрам, что не удивительно - четверых судей привел под сень Фемиды сам Дональд Трамп накануне передачи власти в стране в январе 2021 года. Мудрый человек, подложил себе соломки на всякий случай. Не прогадал.

Те, кто протянул теперь ему руку, хорошо известны нации. Это судья Самуэль Алито, который в тот памятный январь 2021 вывесил над домом перевернутый американский флаг — точно так же вели себя те, кто атаковал Капитолий. Это судья Кларенс Томас, который любит проводить отпуска на Бали, оплаченные его другом, миллиардером из Техаса. Судьи-либералы страшно возмутились этим решением большинства. И заговорили совсем не принятым у них жестким языком. «Приказать Navy Seal Team 6 (элитное подразделение «морских котиков» ВМФ) убить любого политического противника? – спрашивает судья Соня Сотомайор. - Полный иммунитет. Организовать государственный переворот, чтобы остаться у власти? Полный иммунитет. Брать многомиллионные взятки в обмен на амнистию? Иммунитет, иммунитет, иммунитет». Госпожа Сотомайор нисколько не преувеличивает. Трампу предоставляются диктаторские полномочия. Он становится, по ее словам, «королем, стоящим выше закона». Как такое стало возможно в Америке? Риторический вопрос, на который, как представляется, ни у кого нет ответа. «Потомушта!»

Решение ВС имеет и еще несколько важных последствий. Судье Вашингтона дается три месяца, чтобы вновь рассмотреть дело о мятеже 6 января 2021 года. Это означает, что с учетом всех апелляций процедура не закончится до ноябрьских выборов. А потом, в случае победы Трампа, он прикажет Министерству юстиции прекратить все судебные процессы против него - и атаку на Капитолий, и давление на власти штата Джорджия, чтобы те на выборах 2020 года приписали ему 11 тысяч голосов, и незаконное хранение строго секретных документов в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Понять и простить, как сказал бы герой одного российского сатирического сериала. Остается лишь обсосанное всеми дело о взятке проститутке Сторми Дэниэлс и фальсификация деловой отчетности, по которой неподкупный и не проводящий отпуска на Бали нью-йоркский судья Хуан Мерчан должен вынести решение 11 июля. Ему повезло, это дело штата, а не общефедерального уровня, и прожженные члены Верховного суда не могут оказать на него давления.