Иран может пересмотреть ядерную доктрину

Советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета исламской республики по международным отношениям Камаль Харази снова заявил, что Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы. Об этом он сказал в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, Иран "против создания ядерного оружия", в стране действует фетва (богословское заключение) Хаменеи о том, что создание атомной бомбы противоречит исламу. При этом если Тегеран столкнется с экзистенциальной угрозой, "естественно, ему придется изменить свою доктрину", отметил советник лидера.

Харази в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera в мае заявил, что "если существование Ирана окажется под угрозой, то [у Тегерана] не будет иного выбора, кроме как изменить военную доктрину".

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани в ответ на просьбу прокомментировать высказывание чиновника подчеркивал, что иранская ядерная доктрина не изменилась, Тегеран неоднократно говорил, что выступает против производства и распространения оружия массового уничтожения.

В интервью британскому изданию, говоря об иранской ядерной сделке и последствиях выхода США из нее в 2018 году, Харази отметил, что если бы Запад применил механизм snapback, подразумевающий восстановление всех санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана в связи с его ядерной программной и снятых по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, "со стороны Ирана последовала бы суровая реакция в плане изменения его ядерной стратегии". Политик добавил, что "вплоть до сегодняшнего дня Иран не наращивал обогащение урана выше 60%", при этом он "использовал различное оборудование, чтобы расширить свой опыт".