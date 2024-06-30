Успех молодых специалистов «Азеришыг» на международном конкурсе

В Москве в рамках программы «Энергетическая неделя – 2024» прошел финальный этап конкурса Международной лиги молодых инженеров среди стран СНГ.

В этапе, в котором приняли участие 11 команд из 6 стран, Азербайджан представляли команды Greenaz и Azerlight ОАО «Азеришыг».

Команда Greenaz выступила в Международной лиге молодых специалистов с темой «Использование пустующих площадей в парке ветра», команда Azerlight - с темой «Интеграция солнечных панелей в гидроэлектростанции». Проекты команд из Азербайджана получили высокую оценку экспертов. В итоге Greenaz удостоился третьего места, а Azerlight - пятого.

Члены азербайджанской команды и группа экспертов были награждены благодарственными письмами за успешное участие в соревнованиях.