Иранцы хотят продолжать торговать оружием с Россией

Между Ираном и Россией «не существует препятствий» для сделок по линии военно-торгового сотрудничества, заявил в интервью газете Financial Times советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази.

Харрази отметил, что Тегеран ведет переговоры о покупке российских истребителей. «Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с ними (РФ) в ближайшем будущем», - добавил он.

Также Харрази назвал «ложными» очередные обвинения в поставках вооружений России.

В прошлом году иранское Министерство обороны сообщало о приобретении российских истребителей Су-35. Взамен Тегеран поставляет Москве беспилотники для атак по украинской территории.