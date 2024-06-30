Урсуле фон дер Ляйен помогут лишь консерваторы

В Европейской народной партии Италии считают, что коалиция, которая повторно выдвинула Урсулу фон дер Ляйен на пост пре дседателя Еврокомиссии, будет договариваться с политической группой консерваторов, поскольку это единственный способ обеспечить ее назначение. Об этом сообщает Corriere della Sera, ссылаясь на заявление вице-президента ЕНП, лидера итальянской Forza Italia Антонио Таяни.

Он выразил уверенность, что в итоге фон дер Ляйен все же будет утверждена председателем Еврокомиссии на второй срок.

По его словам, нет сомнений, что ее кандидатура получит достаточную поддержку во время голосования. «Однако ей придется быть открытой к консерваторам и, думаю, она это сделает», – отметил Таяни.