Жапаров обратился к Гутерришу

Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров генсеку организации Антониу Гутерришу. Его слова приводят зарубежные СМИ.

Он отметил, что Филиппины — конкурент его страны — уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН).

"Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", — сказал Жапаров.

Кыргызстан давно претендует на место непостоянного члена Совбеза в 2027–2028 годах. Еще в 2018-м и 2020-м об этом заявлял президент Сооронбай Жээнбеков. Тему неоднократно поднимал и Садыр Жапаров.