Премьеру Словакии пообещали постоянные проблемы со здоровьем

По его словам, у Фицо, получившего несколько пуль в живот в результате нападения в мае, скорее всего, останутся проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но его состояние постепенно улучшается.

«Его здоровье все еще далеко от идеального. После огнестрельного ранения в живот органы уже не работают так, как в 17 или 30 лет. Его состояние все еще шаткое. В рамках регулярной реабилитации врачи делают все возможное, чтобы (Фицо) мог выполнять свою работу в полную силу, и мы уже близки к этому», – сказал чиновник. Калиняк отметил, что ожидает от Фицо еще одного публичного выступления в ближайшие дни, но не уточнил, будет ли это по видеосвязи или «вживую».

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором сказал, что «будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель». В политика выстрелили с близкого расстояния, когда он приветствовал своих сторонников 15 мая в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Фицо сразу же перенес пятичасовую операцию. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.