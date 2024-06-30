Кремль не комментирует заявления Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обещания экс-президента США Дональда Трампа о быстром завершении войны в Украине в случае повторного избрания его на пост главы американской администрации, сообщает ТАСС.

«Не зная сути, о чем идет речь, прокомментировать это не можем», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что «это не первое высказывание Трампа на этот счет, и раньше он тоже высказывался в этом же ключе».

Напомним, что на предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп пообещал, что сможет в случае повторного избрания завершить войну РФ против Украины еще до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.