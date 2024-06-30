В последние дни в СМИ и соцсетях тиражируются негативные оценки и высказывания, которые зачастую весьма далеки от сути происходящих перемен и при этом не содержат в себе конструктивных предложений о работах по благоустройству в азербайджанской столице и архитектурном облике Баку.

- Как Вы оцениваете ландшафтно-строительные работы, которые проводились в Баку в последние годы? Порой некоторые эксперты утверждают, что работа, проделанная в том или ином здании, с архитектурной точки зрения была сделана неправильно. Хотя при этом бросается в глаза тот факт, что отдельные критические посты по этому поводу в соцсетях преувеличены, с явным намерением очернить проделанную работу…

- Благодаря политике руководства страны город Баку на протяжении последних лет показывает высокие темпы роста, напоминая большую строительную площадку. Город становится краше, привлекая все больше туристов. Жители и гости города всегда особо отмечают чистоту и ухоженность города, а также высокие темпы развития.

В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Я считаю выбор места для проведения конференции оптимальным, он в очередной раз подчеркивает растущий авторитет Азербайджана в мировом сообществе.

И, конечно же, как хозяева дома к этому мероприятию мы должны максимально качественно подготовиться.

Став в течение двух недель центром мировой цивилизации, Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей, которые должны увидеть нашу столицу во всем ее великолепии – благоустроенной, ухоженной, нарядной...

Помимо того, что работы по подготовке к COP29 осуществляются под руководством таких государственных органов, как Исполнительная власть Баку, Министерство культуры, Государственный комитет градостроительства и архитектуры, по инициативе столичной мэрии была также создана специальная комиссия, в которую вошли представители всех этих организаций и "Бакы Абадлыг".

Эта комиссия работает в тесном контакте с Союзом архитекторов Азербайджана, так что при возникновении каких-то спорных или конфликтных вопросов обращаются к нам, и мы силами своих специалистов, членов Союза архитекторов, стараемся вносить ясность и направлять работу в правильном русле.

Безусловно, в любом процессе бывают недостатки и проблемы, но все можно исправлять. Самое главное, чтобы критика, звучащая порой в соцсетях, направлялась во благо процессов, содержала в себе конструктивное зерно, а не превращалась в бытовое злопыхательство, когда откровенный популизм отдельных критиков и их стремление любыми путями напомнить о своем существовании превалируют над объективностью и элементарной порядочностью.

Таких людей в обществе, как правило, не уважают, и больше комментировать здесь нечего. Скажу лишь одно: мы всегда открыты и готовы к обсуждению абсолютно любого вопроса, связанного с благоустройством и архитектурным обликом нашего любимого города. Вчера глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов собрал представителей государственных организаций и архитектурной общественности, чтобы обсудить широкий спектр задач. Целью этой встречи, в частности, было отношение к совершенно уникальным бакинским зданиям, нуждающимся в особом подходе. Архитектурная общественность города подготовит список этих зданий, чтобы взять их под особый контроль. После этого по каждому из этих творений городской архитектуры будут проводиться отдельные консультации и приниматься коллегиальные решения.

- Скажите, было ли получено мнение Вашего учреждения о проводимых в городе проектных работах, связанных с подготовкой к COP29?

- Следует учитывать фактор времени, которого, к сожалению, недостаточно. Сейчас уже июль, и в распоряжении людей, принимающих участие в процессах по подготовке к предстоящему глобальному форуму, осталось буквально два месяца. Хочу отметить, что в этой работе участвуют грамотные архитекторы и проектировщики, руководство города привлекает широкий спектр наиболее опытных специалистов, искренне стремящихся помочь.

Говорю так, поскольку есть еще, к моему великому сожалению, специалисты, нацеленные не на работу, а исключительно на критику. Задашь таким горе-профессионалам вопрос: "А что вы предлагате? Как это сделать?", а в ответ услышишь: "Это не мое дело! Вам поручили, вы и решайте".

На мой взгляд, это абсолютно неправильная, я бы даже сказал, порочная позиция. Любой бакинец, если он действительно любит свой город, должен при необходимости жизнь за него отдать. А эти люди отказывают даже в совете или рекомендации. Просто слов нет!

Союз архитекторов Азербайджана полностью включен в процесс и принимает активное участие в подготовке столицы Азербайджана к одному из важнейших событий во всей ее истории. Хочу напомнить, что Союз архитекторов – организация не государственная, а общественная. И тем не менее, когда к нам обращаются за консультациями или советом, мы откликаемся оперативно и качественно, как подобает профессионалам и патриотам нашего прекрасного и любимого города.