В Грузии разбился военный вертолет: пилот погиб обновлено 14:50
Военный штурмовик (предположительно, Су-25) упал вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии, сообщает «Эхо Кавказа».
Согласно сообщению, погиб пилот, который не смог катапультироваться. Информацию подтвердил представитель Болнисского муниципалитета Дмитрий Модебадзе.
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Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли. Об этом сообщил телеканал Pirveli.
По его данным, вертолет упал в районе села Дисвели. Информация о возможных жертвах или пострадавших пока не поступала.