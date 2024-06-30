Поляки могут получить от Германии компенсации. Речь идет о жертвах нацистов

Жители Польши, ставшие жертвами нацистского режима, получат компенсации от Германии. Речь идет о выживших с тех времен поляках. О подобном решении во вторник может объявить канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Politico.

Сообщается, это может произойти в рамках визита немецкого канцлера в Варшаву.

"Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, объявит о мерах по улучшению немецко-польских отношений, включая компенсации еще живым полякам, ставшим жертвами преступлений нацистов, во время визита в Варшаву во вторник", – сказано в материале издания.

Компенсации затронут тех пострадавших от нацистского режима поляков, у которых сейчас в числе прочего нет хорошей медицинской страховки. Такое заявление сделал генеральный секретарь немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз Пауль Цимяк.

Politico также отметило, что в ходе визита Шольца в Польшу также будет обсуждаться и сфера безопасности. "Обе стороны хотят укрепить их собственные межгосударственные инициативы по ПВО. Канцлер хотел бы присоединения Варшавы к платформе Sky Shield".

"Туск же ищет поддержку с отдельной стратегической линией обороны вдоль границы балтийского региона с Беларусью и Россией. В том числе включающую в себя и противовоздушную защиту", – подытожили в издании.