Банки ABB и AKA подписали соглашение

Банк ABB подписал рамочное соглашение с банком AKA (Европейский банк экспорта и торговли), созданным 17-ю европейскими банками и специализирующимся на финансировании импортно-экспортных операций. Документ подписали председатели правления обоих банков – Аббас Ибрагимов и Марк Венгжик. Соглашение предусматривает долгосрочное партнерство по финансированию товаров, импортируемых из европейских стран в Азербайджан.

Теперь банк AKA будет предоставлять долгосрочное финансирование для товаров, импортируемых из Европы в Азербайджан, под гарантию Банка ABB. Это отличная возможность для предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом. Предприниматели могут обратиться в любой филиал Банка ABB, чтобы воспользоваться этой новой возможностью.

В рамках соглашения уже принято решение о предоставлении первой долгосрочной линии кредитования на сумму 4,3 миллиона евро, и процесс уже запущен.

Председатель правления ABB Аббас Ибрагимов заявил: «Это соглашение расширяет наши возможности по поддержке предпринимателей в международной торговле. Банк ABB будет продолжать искать новых зарубежных партнеров для долгосрочного финансирования международных сделок наших корпоративных клиентов».

Банк AKA функционирует с 1952 года.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.