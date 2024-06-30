Российские подлодки у берегов Британии

Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается «беспрецедентным шагом», вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод, рассказали источники Bloomberg.

Издание напоминает, что подводные лодки класса Kilo несут российские крылатые ракеты «Калибр», а также могут запускать торпеды и морские мины. При этом, отмечает агентство, в последние годы ирландские и британские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подлодок у берегов Британии. В прошлом декабре об этом, в частности, сообщала The Sun.

По словам двух собеседников издания, американские чиновники знали о передвижениях подлодок. США следят за военно-морской активностью России, сказал представитель администрации президента Джо Байдена. При этом в Белом доме отказались что-либо говорить по поводу этих конкретных инцидентов. Министерство обороны Великобритании также заявило, что «не комментирует операции».