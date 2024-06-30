Кремль о поездке Орбана в Украину

Венгерская сторона не согласовывала визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев с Москвой. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких контактов с Будапештом по поводу поездки венгерского лидера в Украину не было», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «в Москве нет никаких ожиданий от этого визита и комментировать его нет смысла».

«Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции», – сказал он.