Россия сбрасывает на Украину разрушительные бомбы

Российские войска используют для ударов по Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию в ходе боевых действий. Речь идет о планирующих бомбах - ФАБ-3000 М-54. Впервые ее применили в июне, пишет Business Insider.

«Этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных и гражданских целей. Украинские СМИ сообщили об использовании планирующей бомбы против пунктов сосредоточения украинских войск в Харьковской области на востоке Украины», - говорится в публикации.

Указывается, что хотя сама бомбардировка, по-видимому, была неточной, разрушительная способность ФАБ-3000 М-54 такова, что даже боеприпасы, не поражающие конкретные цели, могут быть смертельными из-за большего радиуса поражения: «Тот факт, что это планирующая бомба и ее можно сбросить за пределы зоны действия украинской ПВО, делает боеприпас еще более опасным».

Акцентируется, что российским военным удалось добиться некоторого превосходства на отдельных участках линии соприкосновения, но, кроме причинения некоторых дополнительных потерь украинским силам, тактическая авиация РФ «ничего не изменила».

Планирующие бомбы сбрасываются с больших расстояний и летят или планируют к своим целям, в то время как самолет, запускающий их, находится в безопасности.