Закир Гасанов в Минске отметит победу над фашизмом

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбыл с визитом в Беларусь, сообщили в Минобороны.

В рамках визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости Минска, а также в заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Официальный визит министра обороны продлится до 3 июля.