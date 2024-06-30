Закир Гасанов в Минске отметит победу над фашизмом
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбыл с визитом в Беларусь, сообщили в Минобороны.
В рамках визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дню независимости Минска, а также в заседании Совета министров обороны стран СНГ.
Официальный визит министра обороны продлится до 3 июля.
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