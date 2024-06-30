Нерадивых адвокатов наказали

На заседании было рассмотрено 19 дел, возбужденных на основе 25 обращений (из них 6 обращений рассматривались в рамках других дел), 2 дела были отложены для дополнительного расследования, по 17 делам были приняты следующие заключения:

Из дел, по которым приняли соответствующие заключения, 11 возбуждены на основе обращений от физических лиц, 3 — от судов и 3 — от органов прокуратуры.

Из дел, по которым установлено наличие нарушений в действиях адвокатов, 7 дел были возбуждены на основе обращений физических лиц, 3 — органов прокуратуры и 2 — судов. По 1 обращению от судов и 1 обращению от физических лиц установлено отсутствие нарушений в действиях адвокатов, а по 3 обращениям от физических лиц невозможно было дать правовую оценку действиям адвокатов.

Из дисциплинарных дел, по которым установлено наличие нарушений в действиях адвокатов:

- в 4 дисциплинарных делах адвокаты проявили неуважение и невежливость по отношению к суду, органам предварительного следствия и другим участникам процесса, используя неэтичные выражения (4 факта, касающиеся 4 адвокатов);

- в 2 дисциплинарных делах адвокаты не приняли участие в заранее назначенных судебных заседаниях и следственных действиях, не уведомив об уважительных причинах своего отсутствия надлежащим образом (14 фактов, касающихся 2 адвокатов);

- в 2 дисциплинарных делах адвокаты получили наличные деньги от заявителей вне рамок заключенного договора (2 факта, касающиеся 2 адвокатов);

- в 1 дисциплинарном деле адвокат не исполнил должным образом свои профессиональные обязанности, не информируя клиента о ходе и результате дела (1 факт, касающийся 1 адвоката);

- в 1 дисциплинарном деле адвокат не составил апелляционную жалобу в соответствии с требованиями законодательства и подал ее с пропуском установленного законом процессуального срока, что свидетельствует о недобросовестном исполнении своих профессиональных обязанностей (1 факт, касающийся 1 адвоката);

- в 1 дисциплинарном деле адвокат формально подошел к исполнению своих профессиональных обязанностей, оказывая юридическую помощь за счет государства (1 факт, касающийся 1 адвоката);

- в 1 дисциплинарном деле адвокат отказался подписать протоколы следственных действий без уважительных причин и без каких-либо замечаний (1 факт, касающийся 1 адвоката).