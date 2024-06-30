Азербайджанских учителей проверяют на профпригодность

С 2 июля стартовал тестовый этап конкурса по приему учителей на работу. Тестовые экзамены пройдут в 39 экзаменационных центрах по всей стране с 2 по 10 июля. В первый день экзаменов приняли участие 2 564 кандидата по предмету «Технология» и 1 592 кандидата по «Изобразительному искусству».

На тестовом экзамене кандидат должен ответить на 40 вопросов по своему предмету и 20 вопросов, связанных с методикой преподавания и стратегией обучения. На этом этапе правильно решенные тестовые задания по специальности будут засчитываться в 2 балла, а по методике преподавания и стратегии обучения – в 1 балл. Всего будет применена 100-балльная система оценки.

По правилам 1 неправильный ответ по специальности будет рассчитываться как -0,5 балла, а по методике преподавания и стратегии обучения -0,25 балла. Кандидатам предоставляется 150 минут, чтобы ответить на все вопросы.

К выбору вакантных мест допускаются кандидаты, набравшие минимум 34 балла на тестовом экзамене и минимум 6 баллов по методике, что в сумме составляет 40 баллов и выше.