УЕФА наказал Грузию и Турцию

Федерация футбола Грузии (ФФГ) должна выплатить штраф в размере €30 тыс. в качестве наказания за поведение грузинских болельщиков в ходе чемпионата Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Речь идет об инциденте, произошедшем 18 июня на стадионе в городе Дортмунде (ФРГ) перед началом матча Грузия — Турция. Из-за большого количества болельщиков организаторам не удалось разместить грузинских и турецких любителей футбола на противоположных трибунах, как это принято в подобных случаях, и они оказались рядом. Между двумя группами молодых людей произошла драка. Никто серьезно не пострадал, но европейская футбольная ассоциация решила наказать обе страны: ФФГ оштрафована на €30 тыс., а турецкая футбольная федерация — на €25 тыс.

Судя по сумме штрафа, УЕФА после разбирательства пришел к выводу, что грузинская сторона виновна в инциденте в большей степени, чем турецкая.