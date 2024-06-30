Молдова отвергла «мирный план» сепаратистов

Власти Молдовы отклонили предложенную сепаратистским Приднестровьем декларацию о «мирном урегулировании отношений». Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдове Янисом Мажейксом.

«Непонятна молдавская позиция, когда они отвергают предложение подписать документ о мире. Все говорят о мире и об исключении агрессии, в том числе и молдавская сторона. Так давайте подпишем, зафиксируем это желание», - сказал Красносельский.