Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:11

Россия, поставленная в связи с войной в Украине в тяжелое транспортно-логистическое положение, спешит завершить проект международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, для чего необходимо построить последний его сегмент «Решт - Астара». Но темпы работ, которые финансируются Москвой, оставляют желать лучшего даже после недавнего ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Решт - Каспиан. 17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север-Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Ожидается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Но, по словам директора департамента международного сотрудничества Минтранспорта РФ Алексей Сапетко, Иран пока готов предоставить менее 20% участка пути Решт - Астара в МТК Север-Юг для предпроектных работ с целью совместного строительства железнодорожного участка. А это огромная работа, включающая геодезию, замеры, проектирование, работы на местах - меньше 20%, порядка 30 км. Но это мало, именно поэтому стороны как раз и включают введенный в строй участок пока еще на начальном этапе. А что касается 20%, или около 30 километров, то это, скорее всего, они и включают в Решт - Каспиан. В то же время до окончания предпроектных исследовательских работ из-за массы технических параметров подписание окончательно выработанного формата проекта на строительство представляется довольно сложной задачей. Российская сторона надеялась уже в июне выйти на первые изыскательские работы, чтобы подписать исполнительный контракт, и в этом году приступить к строительным работам параллельно с проектированием для того, чтобы в 2028 году запустить уже сквозную линию и добиться в ближайшее время успешной конкуренции с Суэцким каналом на фоне проблем в Красном море. То есть переманить к своему проекту значительную часть мировой торговли. Но об этом давно говорят, а проект-долгострой так и продолжает строиться. Зато все больше сообщений появляется о более сложном во всех отношениях пути Север-Юг через Армению. Так, глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией могут включить в маршрут МТК Север-Юг.

По его словам, Российский союз промышленников и предпринимателей провел во Владикавказе совещание, на котором логисты обсуждали этот вопрос. А президент организации Александр Шохин подчеркнул, что сухопутная ветка грузового потока через «Верхний Ларс» отлично впишется в МТК и будет не просто боковым ответвлением, а еще одной полноценной магистралью. А из «Верхнего Ларса» дорога ведет как раз в Армению, а дальше в Иран… И как бы логическим продолжением прогнозов российских официальных лиц в армянской прессе прозвучало заявление доктора Абхино Пандья, основателя и директора мозгового центра-Фонда «Уясанас». Он прямо заявил, что лучшим вариантом для Индии является прохождение МТК Север-Юг через Армению, а не через Азербайджан. Дескать, если транспортный коридор пройдет через районы, контролируемые Азербайджаном или Турцией, в долгосрочной перспективе у Индии могут возникнуть проблемы, поскольку эти две страны имеют тесные отношения с Пакистаном, который до сих пор блокировал для нее пути, ведущие на европейский и российский рынки. Он считает, что план коридора Индия-Ближний Восток-Европа в результате войны на Ближнем Востоке сорван, и план Север-Юг стал еще более реалистичным для Индии. Правда, нынешняя геополитическая ситуация и проблемы безопасности в Кавказском регионе также чреваты вызовами, что, однако, не означает, что в этих условиях невозможно реализовать программу Север-Юг через территорию Армении. Это, в свою очередь, создаст также гарантии безопасности для Армении, значительно нейтрализовав планы Азербайджана и Турции в вопросе Сюника.