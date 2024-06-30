Саммит ШОС в Астане: Казахстан вводит беспрецедентные меры безопасности

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сопровождал истребитель. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные на сайте пресс-службы президента Казахстана.

КазТАГ со ссылкой на свои источники сообщало, что самолеты Си Цзиньпина, а также прибывающего на саммит ШОС российского президента Владимира Путина будут сопровождать на территории Казахстана истребители казахстанских ВВС.