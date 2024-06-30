Саммит ШОС в Астане: Казахстан вводит беспрецедентные меры безопасности
Самолет председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сопровождал истребитель. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, опубликованные на сайте пресс-службы президента Казахстана.
КазТАГ со ссылкой на свои источники сообщало, что самолеты Си Цзиньпина, а также прибывающего на саммит ШОС российского президента Владимира Путина будут сопровождать на территории Казахстана истребители казахстанских ВВС.
29 июня Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил о временном ограничении работы аэропорта Астаны по причине «проведения тренировочных полетов самолетов Министерства обороны Республики Казахстан в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации».
Власти Казахстана в преддверии саммита сообщили о введении серьезных мер безопасности. Личный состав полиции республики переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники учреждений столицы переведены на удаленный режим работы, предусматривается закрытие детсадов. Власти также объявили, что с 2 июля в Астане в связи с саммитом ШОС введут правовой режим антитеррористической операции. Он устанавливается с 00:01 2 июля до 23:59 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и на маршрутах следования охраняемых лиц.
В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим АТО будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах. В зонах проведения АТО будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц. На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта.
Саммит ШОС пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане.