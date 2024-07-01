В Грузии новое политдвижение «Площадь Свободы»

Представители неправительственного сектора Грузии основали политическое движение «Площадь Свободы» за четыре месяца до выборов в стране.

Целью «Площади Свободы» заявлено «не дать Грузии превратиться в российскую провинцию, победить действующую власть на парламентских выборах, установить настоящую демократию и достичь членства в ЕС».

Лидер движения Леван Цуцкиридзе, в прошлом исполнительный директор Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD), был заметной фигурой во время недавних протестов против закона об «иностранных агентах».

Также он отметил, что новая платформа создается «не для того, чтобы разделить политическое пространство, а для того, чтобы объединить его».

Новая политическая организация планирует работать с той частью электората, которая сегодня не видит для себя фаворитов среди существующих политических партий. Последние опросы общественного мнения продолжают показывать большое число неопределившихся избирателей.