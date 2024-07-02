Генерал НАТО у главы Генштаба Азербайджана

Начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в Баку заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом, сообщили в Минобороны.

Поприветствовав гостя, начальник Генштаба выразил удовлетворение видеть его в нашей стране. Было отмечено, что текущее состояние отношений с НАТО находится на высоком уровне.

С уверенностью подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и впредь будет взаимовыгодным и что плодотворные встречи будут продолжены.

Велиев особо отметил значительный вклад Североатлантического альянса в подготовку подразделений азербайджанской армии в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО.

Фикс, в свою очередь, выразил удовлетворение своим очередным визитом в Баку и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном.

Отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих азербайджанской армии в миротворческих миссиях и других сферах в рамках партнерства с НАТО.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.