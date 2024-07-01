Погода сошла с ума: от аномальной жары до ливневых дождей

Глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Мамедов заявил haqqin.az, что количество выпавших осадков в большинстве регионов превысило норму. На Апшероне максимальное количество осадков за месяц было зарегистрировано 27 июня, в Сумгаите выпало до 25 мм осадков. По данным наблюдений за последние 10 лет, такие интенсивные дожди были зафиксированы 9 июня 2011 года.

В июне на территории Азербайджана наблюдались сложные синоптические условия. Увеличилось количество случаев града и молний. В течение месяца, особенно в горных и предгорных районах, шли ливневые дожди.

«За последнее время увеличилась интенсивность процессов молний и града на территории Азербайджана, также расширился их охват. Если в июне прошлого года град выпадал 43 раза, то в июне этого года зафиксировано 59 случаев града», - заявил Мамедов.

Глава службы отметил, что июнь также отличился высоким температурным режимом. В течение месяца температура воздуха превышала норму. Однако к концу июня под влиянием холодного атмосферного фронта была зафиксирована температура ниже нормы. Максимальная температура воздуха в июне в Баку и на Апшероне достигала 38 градусов, в Нахчыванской АР и низменных районах – до 40 градусов. Среднемесячная температура составила 27,4 градуса тепла, что на 4,4 градуса выше климатической нормы, однако рекорд не был обновлен.

«В отдельные дни июня были предупреждения о ветреной погоде. В Баку и на Апшеронском полуострове в июне было 6 дней с ветром скоростью более 15 м/с, максимальная скорость северо-западного ветра достигала 30 м/с. В регионах ветреная погода наблюдалась в течение 19 дней, скорость ветра превышала 15 м/с, а максимальная скорость иногда достигала 30 м/с», - сказал глава службы.