Экс-глава разведки стал премьером Нидерландов

67-летний независимый премьер сменил на этом посту ушедшего Марка Рютте, который после 14 лет пребывания в правительстве Нидерландов должен стать следующим генеральным секретарем НАТО в этом году.

Бывший глава разведки Дик Схоф приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Нидерландов. Он возглавил кабинет правой коалиции, обещающей проводить «самую строгую в истории» миграционную политику страны. Об этом информирует Euronews.

Передача эстафеты произошла после более чем семи месяцев затянувшихся переговоров, последовавших за победой лидера ультраправых Герта Вилдерса на выборах в ноябре прошлого года. Вилдерсу пришлось отказаться от своего стремления стать премьер-министром, чтобы сохранить напряженные коалиционные переговоры.

Его партнеры по правительству сочли его антиисламские и евроскептические заявления слишком экстремальными для того, чтобы он смог возглавить нацию.

Четыре партнера по коалиции - PVV (Партия свободы) Вилдерса, Партия фермеров (BBB), либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию VVd и новая антикоррупционная партия «Новый общественный договор» - согласились пойти на компромисс со Схофом, который ранее руководил службой разведки Нидерландов.

Ультраправая партия Вилдерса получила пять из 15 министерских постов в новом правительстве, включая торговлю и миграцию.