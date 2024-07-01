Камала Харрис заменит Байдена?

Вице-президент США Камала Харрис рассматривается Демократической партией как наиболее вероятная замена Байдену, если он откажется от участия в предстоящих выборах, сообщает The World Street Journal.

Издание отмечает, что Байден пока не собирается выходить из гонки, несмотря на неудачные дебаты с Трампом. В то же время демократы уже ищут альтернативные варианты, хотя рейтинги Камалы Харрис остаются такими же низкими, как и у Байдена.

Харрис достаточно популярна среди демократов, а также среди женщин и темнокожих избирателей. Поиск кандидата на замену Байдену в обход ее кандидатуры может вызвать недовольство и раскол внутри партии, пишет издание.

«Эта леди готова стать президентом. Она действительно заслужила свою должность. Я бы рассердился, если бы вы попытались перепрыгнуть через вице-президента», — заявил председатель фракции темнокожих представителей Демократической партии в Мичигане Кит Уильямс.

В Демпартии помимо Харрис в качестве возможной замены действующему президенту рассматривают губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Мичигана Гретхена Уитмера, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, губернатора Мэриленда Уэса Мура, сенатора Рафаэля Уорнока из Джорджии, а также сенатора Эми Клобушар из Миннесоты.

После дебатов Камала Харрис стала главной защитницей действующего президента. Она дала несколько интервью, чтобы уменьшить панику, которая распространилась среди демократов, просила спонсоров компании, избирателей и знаменитостей судить о Джо Байдене по его достижениям, а не результатам в дебатах.