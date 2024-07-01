Отдел экономики 17:28

Министерство экономики и Министерство цифрового развития и транспорта проводят совместную работу по обновлению автобусного парка Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, в рамках сотрудничества с китайской компанией BYD предусмотрена закупка 160 единиц электробусов и 100 зарядных устройств, а с 2025 года планируется налаживание местного производства и поэтапная локализация производства запасных частей. К 31 октября 2024 года планируется вывести автобусы на маршрутные линии в Баку. Ожидается, что к 2030 году локализация составит 40% от общей стоимости автобусов. Подписание соглашения по проекту запланировано на сентябрь текущего года. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, на встрече в Кабинете Министров Азербайджана, с участием заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, с целью обеспечения автобусного парка страны за счет местного производства подписано рамочное соглашение с китайской компанией BYD Company Limited (BYD).

Рамочное соглашение о совместном сотрудничестве подписали первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов, исполнительный директор BYD по коммерческим автомобилям Тиен Чунлон и директор ООО Electrify Azerbaijan Тариэль Рустамов. Соглашение предусматривает закупку и сервисное обслуживание электробусов, создание и локализацию их производства в Азербайджане. Целью проекта является развитие инфраструктуры электротранспорта, обеспечение комфорта пассажиров, снижение вредного воздействия на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в стране. Подписание данного соглашения в преддверии 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, еще раз подчеркивает приверженность Азербайджана глобальным усилиям в борьбе с изменением климата. В рамках соглашения компания BYD планирует инвестировать в новые производственные мощности с целью развития цепочки добавленной стоимости в Азербайджане. С 2026 года планируется сотрудничество с компанией по производству малотоннажных электрогрузовиков, электромобилей для коммунального хозяйства, легковых электромобилей, а с 2028 года сборка аккумуляторов для сохранения электроэнергии. Созданное в рамках этого проекта совместное предприятие (СП) планирует дополнительные инвестиции в размере 60 млн долларов США.