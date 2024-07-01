Россия объявила Невзорова и его жену «экстремистским объединением»

Суд Санкт-Петербурга признал российского журналиста и ведущего Александра Невзорова и его супругу Лидию Невзорову «экстремистским объединением».

Согласно сообщению российских СМИ, суд обратил в доход государства имущество Невзорова и его супруги Лидии в России: три земельных участка, здание на участке, жилой дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект- Новые ресурсы».

С таким требованием ранее выступила прокуратура Санкт-Петербурга.

По словам юриста Алексея Прянишникова, ведущего это дело, ведомство потребовало изъять в доход государства также дом матери Лидии.