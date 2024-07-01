Хуситы прилетели в Москву

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Москве с делегацией йеменских хуситов из проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» во главе с его официальным представителем Мухаммедом Абдель Салямом «обстрение обстановки в акватории Красного моря». Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Отдельное внимание было уделено динамике ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению обстановки в акватории Красного моря. В этом контексте были решительно осуждены продолжающиеся США и Великобританией в обход Устава ООН удары по Йемену», - заявили в МИД РФ.