В Кении снова вспыхнули протесты
Антиправительственные демонстрации возобновились в Кении, несмотря на отмену спорного законопроекта о повышении налогов. В Найроби полиция начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые стали вести себя более агрессивно, передает ТАСС.
Напомним, протесты начались 18 июня, однако ситуация обострилась 25 июня, когда протестующие, требуя отмены законопроекта о введении новых налогов, подожгли здание парламента и городского совета.
26 июня президент Уильям Руто отменил спорный законопроект, однако демонстранты призвали к новым протестам.
По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, с 18 июня погибли уже 39 человек, более 350 пострадали.