Кремль анонсировал переговоры Ильхама Алиева и Путина

Президент РФ Владимир Путин проведет на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) двусторонние встречи с лидерами других стран, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В частности, 3 июля - за день до начала протокольных мероприятий - запланированы переговоры с президентами: Азербайджана - Ильхамом Алиевым, Монголии - Ухнаагийн Хурэлсухом и Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Незадолго до запланированного на вечер неформального обеда участников саммита ожидается также встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

4 июля, добавил Ушаков, «может быть будет время для организации небольших кратких двусторонних контактов», в числе которых уже согласованы переговоры с врио президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

В целом же в мероприятиях ШОС будут также принимать участие представители Катара, ОАЭ, Туркменистана, генеральные секретари: ООН - Антониу Гутерриш, СНГ Сергей Лебедев и ОДКБ - Имангали Тасмагамбетов, а также руководители ОЭСР, Исламской организации по продовольствию и безопасности.