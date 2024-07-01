Израиль готов закончить войну. Но есть условие

Израиль будет готов закончить войну в секторе Газа только после достижения всех ее целей, у израильских военных есть все необходимые средства для этого. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что израильские генералы якобы выступают за перемирие с палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Мы закончим войну только после того, как достигнем всех ее целей, включая ликвидацию ХАМАС и освобождение всех заложников. Политическое руководство [Израиля] поставило эти цели перед ЦАХАЛ, и у ЦАХАЛ есть все средства для их достижения", - заявил Нетаньяху.