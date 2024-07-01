Хорошая новость для Украины

В ближайшее время могут появиться новости о поставках Украине дополнительных систем ПВО. Это должно произойти до саммита НАТО 9-11 июля. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводят зарубежные СМИ.

Он отметил, что успехом для Украины является возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. В то же время в краткосрочной перспективе одним из ключевых факторов украинского успеха является сильная система противовоздушной обороны, заверил Блинкен.

Политик подчеркнул, что экономика Украины имеет невероятный потенциал, если в нее инвестировать. Чтобы он был раскрыт, нужно обеспечить ПВО, которая будет защищать те территории, в которые инвестировали.

"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - заверил госсекретарь США.