В Баку обвал лифтов. Что делать? наши беды
За последние дни в Баку произошло несколько лифтовых аварий, в результате которых пострадали люди. Так, 13 июня в жилом комплексе на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе, принадлежащем Şərur МТК, в результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей. А 23 июня в доме 79 на улице Ага Нейматулла в Наримановском районе травмы получили четыре человека.
Аварии лифтов, как в старых зданиях, так и в новостройках, вновь привлекли внимание к их техническому состоянию в многоэтажных бакинских зданиях. К сожалению, проблема эта не новая и периодически выносится на обсуждение. Как правило, обсуждения проводятся уже после аварий лифтов, после чего о них дружно забывают. Чаще всего аварии происходят из-за выхода лифтов из строя, при этом одной из причин довольно часто называют перегрузку.
Вопрос состояния лифтового хозяйства в многоэтажных зданиях Баку поднимался еще в 2019 году. Президент Ильхам Алиев отметил, что инфраструктура многих зданий, в том числе, лифтовое хозяйство, во многом устарела. Ильхам Алиев указал на необходимость полностью обновить лифтовое хозяйство Азербайджана, отметив, что ждет от городского руководства предложений по этому вопросу.
Однако цепь непрекращающихся аварий свидетельствуют о том, что до сих пор городское лифтовое хозяйство так и не было обновлено, следовательно, множество лифтов могут стать потенциальной причиной трагедий.
Чтобы глубже разобраться в ситуации, сотрудники редакции haqqin.az посетили несколько районов Баку, чтобы на месте выяснить, как работают лифты в многоэтажных домах.
Сначала сотрудники направились в жилой комплекс, построенный компанией Şərur MKT, в котором недавно произошла авария. После инцидента было возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Однако, как выяснилось, после аварии лифты в здании никто не ремонтировал. В одном из подъездов установлены два лифта, один из которых относительно новый, а второй вообще не работает. Жители здания говорят, что в других подъездах ситуация, примерно, такая же. Лифты там либо часто выходят из строя, либо вообще бездействуют.
«После аварии пришли техники, будто бы что-то исправили, - ответил на наш вопрос один из жителей. - Но через несколько дней наш лифт опять сломался».
В здании напротив, построенном компанией Babək-İnşaat MTK, лифт, по словам жителей, хоть и поднимается крайне медленно, но худо-бедно работает.
Возле станции метро «Ази Асланов» расположены десятки многоэтажных домов. Жители многоэтажных зданий, построенных фирмой Tikmak MTK на улице Худу Мамедова, говорят, что лифты работают, но двигаются с трудом, словно перевозят тяжелый груз.
Жители девятиэтажного здания по улице Мухаммеда Хади, дом 75, когда лифт в очередной раз ломается, просто раздвигают и без того не полностью закрытые дверцы и выбираются наружу. Один из жителей, Вугар Гулиев, говорит, что самое худшее - когда лифт застревает между этажами.
«Если повезет, - говорит Вугар, - то застрявший может позвать кого-то на помощь…».
В доме по улице Мухаммеда Хади, 63а, жители также устали от проблем с лифтом, который выходит из строя, как минимум, четыре-пять раз в месяц. На большинстве лифтов в этом здании кнопка вызова сломана.
В доме по адресу улица Сараево, 7, лифт в первом подъезде вышел из строя. На помощь застрявшему в нем жильцу пришли соседи. Жители дома говорят, что не знают, куда жаловаться на проблемы с лифтом. Организации, к которым они обращались, помогать отказываются, ссылаясь на то, что дом кооперативный.
«Мы платим эксплуатационной службе за лифт. Дому минимум 45-50 лет, они собирают плату за коммунальные услуги, но не заменяют лифт на новый», - с раздражением говорит один из жителей первого подъезда.
По его словам, когда лифт ломается, жильцы сами вызывают специалиста по ремонту.
«Платим ему пять-десять манатов за ремонт, - говорит жилец. - Каждый раз ездим на лифте с замиранием сердца, а что еще делать?..».
Проблемы с лифтами существуют не только в жилых комплексах на окраинах и в старых зданиях, но и в современных «высотках», построенных в центре. Например, в бизнес-центре Yeni Hayat Plaza по адресу ул. Зарифы Алиева, 55, один из лифтов выходит из строя почти каждую неделю.
Кроме того, в лифтах этого здания почему-то отсутствует система вентиляции, что в жаркую погоду вызывает у пассажиров особый дискомфорт.
Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев говорит, что, если тросы лифта рвутся и лифт падает в шахту, это говорит о его длительной эксплуатации с чрезмерной нагрузкой, что приводит к выходу из строя.
«Лифты имеют тормозную системы и систему безопасности, которая срабатывает в случае неисправности, - объяснил Нуралиев. - Однако, оборвись трос, и эти системы уже не помогут. Лифт – это технологическое устройство, при его эксплуатации необходимо тщательно следить за всеми деталями и не допускать перегрузок. При эксплуатации лифтов вопросы безопасности должны быть на первом месте. Проектирование, монтаж, установка и техническое обслуживание лифтов должны осуществляться только специализированной организацией. Неисправные агрегаты должны быть немедленно выведены из эксплуатации, а их дальнейшее использование должно быть разрешено только после устранения всех проблем и при отсутствии угрозы безопасности. Вся работа должна быть организована управляющей компанией или владельцем здания».
По мнению эксперта, одной из причин аварий лифтов в старых зданиях является длительная эксплуатация. Другая причина - низкое качество лифтов, установленных в относительно новых зданиях, либо их несоответствие необходимым параметрам.
«Иногда строительные компании заселяют жителей в здания еще до того, как лифты введены в эксплуатацию и без проверки их параметров, - отметил Эльмар Нуралиев. - Бывают случаи, когда люди годами живут в непригодных для эксплуатации зданиях. Кроме того, в зданиях должны быть резервные генераторы для лифтов, но зачастую их нет. Поэтому при отключении электричества жильцы домов застревают в лифтах. Здоровые люди могут провести в закрытой кабине и без вентиляции около получаса. Но для детей, пожилых людей и беременных женщин это просто опасно. По какой-то причине строительные компании безответственно относятся к этому».
Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что существуют частные компании, которые оказывают платные услуги по обслуживанию лифтов и регулярной проверке их технического состояния.
«С этими компаниями должны быть заключены контракты, и лифты должны находиться под их мониторингом, - считает эксперт. - Двигатели и тросы лифтов должны проверяться каждые три месяца, и по результатам проверки должны выдаваться заключения. Поскольку речь идет о платных услугах, управляющие зданиями часто не хотят тратить деньги, что приводит к трагическим последствиям. Чтобы избежать подобных ситуаций, соответствующие органы должны обязать проводить проверки лифтов и наказывать управляющие компании, которые не работают с лифтовыми специалистами и не обеспечивают их обслуживание. Ежемесячные проверки должны быть зафиксированы в отчетах управляющих компаний».
Отметим, что ввод в эксплуатацию лифтов в многоэтажных и девятиэтажных старых зданиях, а также в нежилых помещениях осуществляется на основании заключения соответствующих органов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). То есть, за состояние лифтов непосредственно отвечает именно это министерство.
Однако запрос нашей редакции в МЧС остался без ответа.
В производственном объединении «Лифтремонт» исполнительной власти Баку, которое обслуживает лифты в старых зданиях, нам пообещали ответить на вопросы в ближайшее время.