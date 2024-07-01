Ульвия Худиева, собкор, Гусейн Магеррамов (фото) 18:37

За последние дни в Баку произошло несколько лифтовых аварий, в результате которых пострадали люди. Так, 13 июня в жилом комплексе на улице Худу Мамедова в Хатаинском районе, принадлежащем Şərur МТК, в результате аварии пострадали восемь человек, включая двоих детей. А 23 июня в доме 79 на улице Ага Нейматулла в Наримановском районе травмы получили четыре человека. Аварии лифтов, как в старых зданиях, так и в новостройках, вновь привлекли внимание к их техническому состоянию в многоэтажных бакинских зданиях. К сожалению, проблема эта не новая и периодически выносится на обсуждение. Как правило, обсуждения проводятся уже после аварий лифтов, после чего о них дружно забывают. Чаще всего аварии происходят из-за выхода лифтов из строя, при этом одной из причин довольно часто называют перегрузку.

Вопрос состояния лифтового хозяйства в многоэтажных зданиях Баку поднимался еще в 2019 году. Президент Ильхам Алиев отметил, что инфраструктура многих зданий, в том числе, лифтовое хозяйство, во многом устарела. Ильхам Алиев указал на необходимость полностью обновить лифтовое хозяйство Азербайджана, отметив, что ждет от городского руководства предложений по этому вопросу. Однако цепь непрекращающихся аварий свидетельствуют о том, что до сих пор городское лифтовое хозяйство так и не было обновлено, следовательно, множество лифтов могут стать потенциальной причиной трагедий. Чтобы глубже разобраться в ситуации, сотрудники редакции haqqin.az посетили несколько районов Баку, чтобы на месте выяснить, как работают лифты в многоэтажных домах. Сначала сотрудники направились в жилой комплекс, построенный компанией Şərur MKT, в котором недавно произошла авария. После инцидента было возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Однако, как выяснилось, после аварии лифты в здании никто не ремонтировал. В одном из подъездов установлены два лифта, один из которых относительно новый, а второй вообще не работает. Жители здания говорят, что в других подъездах ситуация, примерно, такая же. Лифты там либо часто выходят из строя, либо вообще бездействуют.

«После аварии пришли техники, будто бы что-то исправили, - ответил на наш вопрос один из жителей. - Но через несколько дней наш лифт опять сломался». В здании напротив, построенном компанией Babək-İnşaat MTK, лифт, по словам жителей, хоть и поднимается крайне медленно, но худо-бедно работает. Возле станции метро «Ази Асланов» расположены десятки многоэтажных домов. Жители многоэтажных зданий, построенных фирмой Tikmak MTK на улице Худу Мамедова, говорят, что лифты работают, но двигаются с трудом, словно перевозят тяжелый груз. Жители девятиэтажного здания по улице Мухаммеда Хади, дом 75, когда лифт в очередной раз ломается, просто раздвигают и без того не полностью закрытые дверцы и выбираются наружу. Один из жителей, Вугар Гулиев, говорит, что самое худшее - когда лифт застревает между этажами. «Если повезет, - говорит Вугар, - то застрявший может позвать кого-то на помощь…».

В доме по улице Мухаммеда Хади, 63а, жители также устали от проблем с лифтом, который выходит из строя, как минимум, четыре-пять раз в месяц. На большинстве лифтов в этом здании кнопка вызова сломана. В доме по адресу улица Сараево, 7, лифт в первом подъезде вышел из строя. На помощь застрявшему в нем жильцу пришли соседи. Жители дома говорят, что не знают, куда жаловаться на проблемы с лифтом. Организации, к которым они обращались, помогать отказываются, ссылаясь на то, что дом кооперативный. «Мы платим эксплуатационной службе за лифт. Дому минимум 45-50 лет, они собирают плату за коммунальные услуги, но не заменяют лифт на новый», - с раздражением говорит один из жителей первого подъезда. По его словам, когда лифт ломается, жильцы сами вызывают специалиста по ремонту. «Платим ему пять-десять манатов за ремонт, - говорит жилец. - Каждый раз ездим на лифте с замиранием сердца, а что еще делать?..». Проблемы с лифтами существуют не только в жилых комплексах на окраинах и в старых зданиях, но и в современных «высотках», построенных в центре. Например, в бизнес-центре Yeni Hayat Plaza по адресу ул. Зарифы Алиева, 55, один из лифтов выходит из строя почти каждую неделю. Кроме того, в лифтах этого здания почему-то отсутствует система вентиляции, что в жаркую погоду вызывает у пассажиров особый дискомфорт. Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев говорит, что, если тросы лифта рвутся и лифт падает в шахту, это говорит о его длительной эксплуатации с чрезмерной нагрузкой, что приводит к выходу из строя.