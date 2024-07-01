В Латвии наказали свыше 100 педагогов за незнание языка

В Латвии в минувшем учебном году привлекли к административной ответственности 107 педагогов за недостаточное знание латышского языка. В Центре государственного языка заявили, что хуже всего по-латышски говорят учителя в Риге, где недостаточный уровень латышского выявили у 52 педагогов, передает Delfi.

К ответственности также привлекли 18 учителей из Лиепаи и 16 педагогов из Даугавпилса.

В случаях, когда Центр госязыка констатирует, что использование латышского педагогом "не соответствует объему, необходимому для выполнения профессиональных и должностных обязанностей", к виновному применяется административное наказание: от предупреждения до штрафа в размере от 35 до 120 евро.

До повторной проверки на знание государственного языка, которая должна пройти в течение 3 месяцев, педагога отстраняют от работы, а тех, кто не прошел повторный тест, увольняют.