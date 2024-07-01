Мирзоян летит в Грузию
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 июля отправится в Грузию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении, передают СМИ.
Согласно информации, в рамках визита запланированы встречи армянского министра с высокопоставленными официальными лицами Грузии. В частности, состоятся переговоры Мирзояна с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, после чего министры выступят с заявлениями для прессы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!