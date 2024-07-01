В Апшеронском районе празднично отметили профессиональный праздник сотрудников полиции. Мероприятие прошло в Центре Гейдара Алиева, расположенном в Хырдалане. На торжественном заседании приняли участие глава исполнительной власти района Абдин Фарзалиев, начальник управления полиции Апшеронского района Муса Мусаев, представители аппарата власти, а также члены семей шехидов и сотрудники МВД Азербайджана.

Абдин Фарзалиев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности во благо укрепления азербайджанской государственности и усиления борьбы с криминогенной ситуацией. Глава района особо подчеркнул заслуги руководства страны в направлении становления и развития правоохранительных органов. И отметил, что в настоящее время азербайджанская полиция, обладая мощной материально-технической базой, превратилась в одну из ключевых правоохранительных структур, играющих особую роль в поддержании общественного порядка в стране. Напомнил, что во время обеих Карабахских войн сотрудники МВД плечом к плечу сражались с бойцами азербайджанской армии, многие из них пали мучениками и получили ранения в борьбе за восстановление территориальной целостности страны.

На торжествах выступили помощник начальника управления полиции Апшеронского района по работе с личным составом майор полиции Эльнур Рашидов, председатель Общественного совета при исполнительной власти района, мать шехида Отечественной войны Эльчина Гасанли Хатира Исмаилова и Герой Отечественной войны Рамазан Худулов.

В конце мероприятия группа полицейских, отличившихся в служебной деятельности, была награждена почетными грамотами исполнительной власти Апшеронского района.