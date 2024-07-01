Трамп может заключить сделку с Путиным по Украине

Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, рассматривает возможность в случае победы на выборах обещать отказ НАТО от расширения на восток, а также лишить некоторые страны Североатлантического альянса гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье американской газеты Politico.

Как отмечается в публикации, по словам двух экспертов в сфере безопасности, осведомленных о настрое окружения республиканца, Трамп "рассматривает возможность заключения сделки с [президентом России Владимиром] Путиным относительно того, какие страны могут присоединиться к НАТО, в частности Украина и Грузия".

Издание отмечает, что это будет означать "отказ от туманного обещания НАТО членства для Украины в будущем".

В статье поясняется, что Трамп "рассматривает возможность заключить сделку, согласно которой НАТО обязуется больше не расширяться на восток", в частности, не принимать Украину и Грузию, а также провести "переговоры с президентом России <...> о том, какую часть украинской территории может сохранить Москва".

По словам экспертов, Трамп в случае победы на выборах будет добиваться от европейских стран значительного увеличения расходов на НАТО. Согласно рассматриваемому плану, те из входящих в альянс государств, которые будут тратить менее 2% ВВП на оборону, "не будут получать оборону, помощь и гарантии безопасности со стороны США".