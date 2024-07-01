Новый пакет помощи для Украины от США

Вашингтон намерен объявить о выделении Киеву очередного пакета вооружений на $2,3 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

По его данным, в новый пакет вооружений войдут противотанковые средства, а также ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны (ПВО). Как отмечает Reuters, соответствующее заявление Остин сделал во вторник на встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

Умеров, а также министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник посещают Вашингтон. Как отмечал корреспондент Politico Пол Маклири в X, они намерены обсудить с представителями американской администрации гарантии безопасности, которые США и НАТО могут предложить Киеву на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.