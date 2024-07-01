Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:04

В первом туре внеочередных президентских выборов в Иране, прошедшем 28 июня, ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50 процентов голосов. Таким образом, ответ на вопрос, кто займет место Ибрагима Раиси, погибшего в загадочном крушении вертолета, станет известен во втором туре, который пройдет 5 июля. Как уже сообщалось, в первом туре относительно много голосов набрал Масуд Пезешкиан, этнический азербайджанец, который считается представителем лагеря реформаторов. Кандидат же от консерваторов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и руководитель иранской делегации на «ядерных переговорах» Саид Джалили занял второе место.

Перспективы Пезешкиана во втором туре пока туманны, посколько кандидаты-консерваторы, набравшие мало голосов в первом туре, призвали своих избирателей голосовать за Джалили. Тем не менее, возможен сюрприз. В частности, если сторонники реформаторов будут активнее участвовать в выборах, то президентом Ирана может стать именно Пезешкиан. Что же в таком случае изменится в иранской внешней политике, включая отношения с Россией и Азербайджаном? По мнению аналитиков, если консерваторы мобилизуются и обеспечат победу Джалили во втором туре, серьезных изменений в иранской внешней политике не произойдет. Основными приоритетами курса консерваторов останутся жесткое противостояние с Западом и углубление стратегического партнерства с Россией и Китаем. Джалили продолжит этот курс, и, следовательно, реализация соглашений, достигнутых администрацией Раиси с Россией, не будет затягиваться.

Джалили считается самым жестким представителем консервативной политики Ирана. Его победа ознаменует еще более конфронтационный подход к Западу, особенно к США, полагают аналитики. Будучи главным переговорщиком по ядерной программе в 2007-2012 годах, Джалили выступал против компромиссов с другими странами по поводу программы обогащения урана. Следует отметить, что администрация Раиси предприняла важные шаги по устранению напряженности между Ираном и Азербайджаном: его гибель в авиакатастрофе произошла во время возвращения с церемонии открытия двух водохранилищ на реке Араз с участием президентов обеих стран. Известно также, что на этой встрече велись переговоры о проектах строительства новых транспортных коммуникаций через реку Араз. Президент Ильхам Алиев в соболезновании иранской стороне после смерти Раиси подчеркнул важность реализации данных соглашений. В этом контексте победа Джалили не повлияла бы на планы Тегерана по развитию сотрудничества с Баку.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, имеет иной взгляд на внешнюю политику Ирана. Он является сторонником переговоров с Западом, дабы смягчить санкции, наложенные на Иран. В этом его поддерживают такие реформисты, как бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, чье участие, вероятно, указывает на то, что Пезешкиан будет преследовать ключевую реформистскую внешнеполитическую цель - пересмотр ядерной сделки, чтобы смягчить санкции в отношении экономики Ирана и ослабить напряженность в отношениях с Западом. Соглашение 2015 года между Ираном и Китаем, Европейским союзом, Францией, Германией, Россией, Великобританией и Соединенными Штатами об ограничении его ядерной программы в обмен на смягчение санкций было подписано в период президентства центриста Хасана Роухани. Однако три года спустя тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, разрушив надежды тех, кто считал, что оно проложит путь к экономическому возрождению Исламской Республики. Вместо этого США ввели новые жесткие санкции, а иранские сторонники жесткой линии нашли новые основания утверждать, что «Западу нельзя доверять». С тех пор переговоры о возобновлении сделки практически зашли в тупик.

В статье «Аль-Джазиры» говорится, что, хотя между позициями Джалили и Пезешкиана по внешней политике Ирана существуют резкие различия, результаты выборов вряд ли серьезно повлияют на курс Тегерана. Это связано с тем, что в вопросах внешней политики в Иране определяющее влияние имеют верховный духовный лидер и Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Если вы получите разницу на 180 градусов между администрацией Трампа и администрацией Байдена на общей траектории развития США, то в Иране со сменой президента вы получите разницу в 45 процентов – это не незначительно, но все равно не такое же влияние, как и в других странах, — считает Али Ваез, руководитель иранской программы Международной кризисной группы. - Есть элементы преемственности, ограничивающие количество изменений, которые можно увидеть». Данный факт был назван одной из причин 40-процентной явки на пятничных выборах – самой низкой в истории Ирана со времен исламской революции 1979 года. Похоже, иранские избиратели потеряли надежду на то, что со сменой президента многое может улучшиться. С другой стороны, даже если Пезешкиан победит, ему придется столкнуться с ультраконсервативными силами, доминирующими в парламенте. Хотя региональная политика Ирана давно уже под строгим контролем КСИР, ядерные переговоры с мировыми державами все еще находятся на столе переговоров.

«В этом вопросе президент может задавать тон и отношение, даже если это касается лишь незначительных изменений, - сказал Вали Наср, профессор исследований Ближнего Востока в Университете Джонса Хопкинса. - Когда дело доходит до ядерной сделки, президент может сыграть очень важную роль в изучении возможностей достижения различных результатов. Пезешкиан будет настаивать на начале переговоров с США, а Джалили — нет». Ядерная дипломатия занимает центральное место в восприятии иранцев, поскольку она напрямую влияет на экономику страны, что является главной заботой большинства иранцев. Сменявшие друг друга правительства не смогли справиться с обесцениванием валюты и инфляцией, обвиняя в этом режим западных санкций. «Чтобы санкции были сняты, нужно быть заинтересованным в разговоре с Западом, – считает Наср. - Если у вас непримиримый президент, это имеет значение». В статье говорится, что Ибрагим Раиси сыграл важную роль в углублении партнерства между Тегераном и Москвой и настаивал на вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Однако резкий поворот иранской внешней политики на Восток не привел к значительному улучшению экономической ситуации, а потому любой новый президент будет вынужден искать баланс в вопросах внешней политики.

«Джалили не сможет полностью избежать переговоров с Западом, поскольку Пезешкиан не будет фокусироваться только на ядерных переговорах», - считает Хамид Реза Голамзаде, директор DiploHouse, аналитического центра, специализирующегося на внешней политике. По его словам, внешняя политика Ирана также будет зависеть от внешних факторов – прежде всего, от выборов в США в ноябре. «Вызов исходит не изнутри Ирана, а извне – от того, победит ли Трамп или Байден, – сказал он. - Даже если Пезешкиан станет президентом, он столкнется с внешними проблемами, а не с внутренними». Текущая администрация США также не возлагает особых надежд на перспективы избрания в Иране президента-реформатора. В понедельник США заявили, что «не ожидают» «фундаментальных изменений» в политике Ирана после второго тура президентских выборов 5 июля.

«Мы считаем, что эти выборы в Иране не являются свободными и честными, и мы не ожидаем, что эти выборы, каким бы ни был их результат, приведут к фундаментальному изменению курса Ирана или заставят иранский режим проявлять больше уважения», — заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Британское издание iNews.co.uk также обсудило с экспертами по Ирану, как результаты выборов могут повлиять на курс Тегерана. Как считает Сина Туосси, старший научный сотрудник-нерезидент и специалист по Ирану в Центре международной политики, у кандидата-реформатора есть «реальный путь к президентству, если явка увеличится». «Но надежды на серьезные перемены должны быть умеренными, - говорит доктор Хамидреза Азизи, аналитик по Ирану из Немецкого института международных отношений и безопасности. - Доктор Пезешкиан входит в число наиболее консервативных потенциальных вариантов из реформистского лагеря, поскольку более радикальным кандидатам было вообще запрещено баллотироваться». Хамидреза Азизи напомнил, что президент обладает ограниченными, но важными полномочиями в рамках политической системы страны. «Верховный лидер устанавливает общую политику, некоторые красные линии и цели, однако то, как ее реализовать, как разработать тактику для их достижения, находится в руках президента и Кабинета министров», — сказал Азизи, добавив, что красные линии внешней политики, такие, как поддержка «Хезболлы» в Ливане, хуситов в Йемене и ХАМАС в Газе, не подлежат обсуждению.