Лукашенко призвал Киев «не шалить»

В последние несколько дней украинские силы активизировались возле границы с Беларусью, Минск не должен допустить обострения. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю отмечаемого 3 июля Дня независимости республики, передает БелТА.

По его словам, в Беларуси этого ожидали. Лукашенко предположил, что действия украинской стороны могут быть связаны с прибытием воинского контингента из России для участия в параде в честь Дня независимости Беларуси.

«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. <...> Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно», — сказал он, добавив, что в случае угрозы ответ будет жестким и решительным.

Белорусский президент сообщил, что пограничники переведены на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника».

«В высокой боевой готовности находятся войска ВВС и ПВО. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер», — добавил он.

В то же время Лукашенко заверил, что Беларусь не собирается «ввязываться» в какие-либо боевые действия: «Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет».