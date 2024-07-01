Сотни французских политиков покинули избирательную гонку

218 французских политиков покинули избирательную гонку, чтобы расчистить поле более сильным противникам правой партии «Национальное объединение». Об этом пишет Le Monde.

Большая часть снявших свои кандидатуры политиков — 130 — баллотировались от левых партий, еще 82 — центристы. Также из гонки вышли пять правых кандидатов.

До 18:00 2 июля партиям нужно было представить итоговые списки кандидатов во втором туре.