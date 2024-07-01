Эрдоган о «дополнительных шагах» по урегулированию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность «дополнительных шагов» с турецкой стороны для установления мира в Сирии. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации после заседания Кабмина, передают СМИ.

«Мы очень старались найти политическое решение конфликта в соседней Сирии, который длится уже более 13 лет и унес жизни 1 млн человек... Есть возможность предпринять дополнительные шаги, которые послужат миру и спокойствию», — отметил он.

Вместе с этим он добавил, что турецкая сторона не покушается ни на чьи земли и суверенитет и национальное единство Сирии «также является приоритетом для Турции».

Ранее Эрдоган допустил возможность возобновления дипломатических отношений Турции и Сирии.