Евро-2024: Нидерланды разгромили Румынию, Турция против Австрии

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии завершается стадия 1/8 финала.

В Мюнхене сборная Нидерландов взяла верх над Румынией – 3:0. Коди Гакпо открыл счет на 20-й минуте, а Доньелл Мален отличился на 83-й и 93-й.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия – Турция. Этот матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

Три другие четвертьфинальные пары уже известны: Испания – Германия, Португалия – Франция, Англия – Швейцария.